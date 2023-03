Leipzig - Mit mehr Wachsamkeit und Schärfe will Fußball-Bundesligist RB Leipzig seine akute Schwäche bei Standardsituationen angehen. „Wir müssen aggressiv bleiben und mit allem, was wir haben, verteidigen. Wir haben das analysiert“, sagte Torhüter Janis Blaswich. Laut Bundesliga-Website hat der Pokalsieger 15 seiner bisher 30 Gegentore nach einem ruhenden Ball kassiert. Bei den Niederlagen gegen Union Berlin sowie in Dortmund und in Bochum fielen sogar alle fünf Gegentore nach Standardsituationen.

Durch die für Leipzig ungewohnte Schwäche wackelt das Saisonziel Champions-League-Qualifikation wieder. RB ist aktuell nur noch Fünfter. „Das Gute ist, dass noch viele Liga-Spiele da sind. Jeder Punkt ist jetzt wichtig, damit wir unser Ziel erreichen“, sagte Blaswich. Dafür muss auch die Länderspielpause genutzt werden, in der allerdings nur acht Akteure des Bundesliga-Kaders noch in Leipzig sind: „Die Schärfe müssen wir uns im Training holen. Keine Mannschaft kann mit 70 Prozent trainieren und dann mit voller Härte und voller Intensität ins Spiel gehen.“