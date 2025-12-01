Die personellen Probleme bei RB Leipzig werden größer. Nach Neu-Nationalspieler Ouédraogo fällt nun im Pokal gegen Magdeburg auch Verteidiger Baku aus.

Leipzig - Leipzig-Trainer Ole Werner muss seine Viererkette in der Abwehr umbauen. Denn für das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky) muss RB auf Nationalspieler Ridle Baku verzichten. Laut Cheftrainer hat der Außenverteidiger im Gladbach-Spiel eine Sprunggelenksverletzung erlitten. Zuvor waren beim zweimaligen Pokalsieger schon Assan Ouédraogo (Knie), El Chadaille Bitshiabu (Muskelverletzung) und Romulo (Knie) ausgefallen. Auch Timo Werner steht nach Muskelbeschwerden nicht im Kader.

Für die Viererkette könnten Lukas Klostermann oder Kosta Nedeljkovic eine Option sein, bestätigte Werner, der einen spielstarken Gegner erwartet: „Magdeburg steht seit vielen Jahren für einen gewissen Fußball, hat sehr viel technisch starke Spieler“. Zwar habe der FCM - abgesehen vom 3:0 gegen Nürnberg - zuletzt nicht die Effektivität vor dem Tor gehabt. „Doch es ist eine Mannschaft, die einen Erstligisten vor Probleme stellen kann“, betonte Werner.

Rotation im RB-Tor

Anders als beim FCM wird es bei den Leipzigern wie schon in den ersten beiden Pokalspielen einen Torhüter-Wechsel geben. Maarten Vandevoordt wird wieder für Peter Gulacsi in der Startelf stehen. „Maarten nimmt die Situation gut an, trainiert auf sehr, sehr gutem Niveau. Er bestätigt das, was wir von ihm halten“, lobte Werner.

Im DFB-Pokal treffen beide Teams das erste Mal aufeinander. Auch in der Bundesliga und im Unterhaus gab es noch kein Duell. Die bisherigen sechs Spiele fanden ausschließlich in der Regionalliga (2010-2013) statt.

RB sollte dennoch gewarnt sein. Die Magdeburger, die in der ersten Runde 3:1 in Saarbrücken und dann beim FC Illertissen 3:0 gewannen, haben als einziger Europapokalsieger der ehemaligen DDR (1974) eine besondere Pokal-Historie. 2000 stürmte der FCM als unterklassiger Verein bis ins Viertelfinale, schaltete dabei den FC Bayern und den 1. FC Köln aus. 2017 wurde der FC Augsburg in der ersten Runde besiegt.