Oskar Vind wird Nachfolger von Tim Hornke auf der Rechtsaußen-Position beim SC Magdeburg. Der 25-jährige Däne kommt im Sommer 2026 von Champions-League-Teilnehmer GOG in die Elbestadt.

Magdeburg - Bundesliga-Tabellenführer SC Magdeburg verpflichtet Oskar Vind vom dänischen Spitzenclub GOG. Der 25-jährige Däne hat einen Vertrag ab Sommer 2026 unterschrieben und soll beim SCM Rechtsaußen Tim Hornke ersetzen, der seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird. „Oskar passt nicht nur sportlich bestens zu unserem Team, sondern auch menschlich“, sagte SCM-Trainer und Geschäftsführer Sport, Bennet Wiegert, in einer Vereinsmitteilung.

Vind begann seine Karriere in seiner Heimatstadt Roskilde und wurde 2021/22 als bester Rechtsaußen ins All-Star-Team der dänischen Liga gewählt. 2023 gewann er mit GOG die dänische Meisterschaft und debütierte im Nationalteam Dänemarks. „Für mich ist der SC Magdeburg der beste Verein der Welt. Ich freue mich, künftig zum weiteren Erfolg und den ambitionierten Zielen der Mannschaft beizutragen“, sagte der 1,96 Meter große Vind.