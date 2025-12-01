Ende der Woche stellen Kinder überall im Land wieder die Schuhe raus. Doch wie tief muss man für Schokolade, Mandarinen, Nüsse und Spielzeug zurzeit in die Tasche greifen?

Die Preise für Mandarinen und Nüsse stiegen weniger stark als für Schokolade. (Symbolbild)

Halle - Wer am kommenden Nikolaus die Schuhe seiner Kinder mit Schokolade, Nüssen und Mandarinen füllen will, der muss dafür wieder tiefer in die Tasche greifen. Wie das Statistische Landesamt unter Berufung auf den Verbraucherpreisindex mitteilte, ist Schokolade in diesem Jahr besonders teuer geworden.

Den Angaben zufolge stiegen die Preise von Januar bis November um 22,4 Prozent. Süßwaren allgemein verteuerten sich nur um 8,2 Prozent. Mandarinen oder Clementinen wurden seit Jahresanfang um 6,7 Prozent teurer und Trockenobst und Nüsse um 3,9 Prozent. Die Preise für Spiele und Spielzeug stiegen im Vergleich dazu um 1,9 Prozent.