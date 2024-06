Dresden - Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat am Dienstag im Erzgebirgskreis zwei Razzien gegen die Reichsbürgerszene durchgeführt. Den Angaben zufolge fanden die Durchsuchungen in Seiffen und Pockau-Lengefeld statt. Die Durchsuchungsmaßnahmen stünden im Zusammenhang mit Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, teilte die Generalstaatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Hintergrund sei das Verfahren gegen Heinrich XIII. Prinz Reuß. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.