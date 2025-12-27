Eine ältere Dame wird von einem Mann rassistisch beleidigt und bespuckt. Nun ermittelt der Staatsschutz

Berlin - Eine 65 Jahre alte Frau mit Kopftuch ist am U-Bahnhof Gesundbrunnen rassistisch attackiert worden. Ein 44-jähriger Tatverdächtiger soll sich zunächst rassistisch gegenüber der Frau geäußert haben, sagte ein Sprecher der Polizei.

Anschließend habe der Mann die Frau bedrängt, sie an den Armen festgehalten, mehrfach geschubst, bespuckt und schließlich zu Boden gestoßen. Die Frau erlitt Hämatome an den Händen und klagte über Knieschmerzen, wie die Polizei mitteilte.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Umfeld des Bahnhofs fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab demnach einen Wert rund 1,1 Promille. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen „Beleidigung und Körperverletzung mit dem Verdacht der ausländerfeindlichen Hasskriminalität“.