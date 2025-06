Zum ersten Mal überhaupt gewinnt Paris Saint-Germain den Titel in der Champions League. Die Fans wollen die Premiere in München auf dem Rasen feiern - doch der wird direkt wieder gebraucht.

München - Die Fans von Paris Saint-Germain haben den erstmaligen Triumph in der Champions League mit einem Platzsturm gefeiert und dabei auch den Rasen der Münchner Fußball-Arena beschädigt. Und das ist auch im DFB-Quartier in Herzogenaurach registriert worden - mit Sorge.

„Ich weiß nicht, in welchem Zustand der Rasen ist“, sagte Torwart Marc-André Stegen am Tag danacn. Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal in der Allianz Arena an. Auch das Endspiel vier Tage später findet in München statt. Die UEFA habe versichert, für gute Platzverhältnisse zu sorgen, hieß es beim DFB. „Die werden sich die größte Mühe geben“, glaubt auch ter Stegen.

Nach dem 5:0 gegen Inter Mailand im Finale zog es die PSG-Anhänger aus der Nordkurve auf den Rasen, um den historischen Titelgewinn des französischen Meisters möglichst hautnah mit ihren Stars zu feiern.

Die Pariser Fans kamen allerdings nur bis zur Strafraumgrenze, von wo sie von Polizisten zurückgedrängt wurden. Neben dem Rasen trug auch das auf dieser Seite befindliche Tor Schäden durch den Platzsturm davon.

Stadion-Geschäftsführer Jürgen Muth gab sich gelassen. „Die beschädigte Fläche wird repariert und neu verlegt. Es besteht somit keine Gefahr für die Durchführung des Spiels am Mittwoch“, sagte Muth dem TV-Sender Sky.