Auerbach - Beim Vogtland-Derby der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen (2:2) ist es laut Polizei zu schweren Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Mindestens vier Fans seien am Freitagabend verletzt worden. Außerdem seien Pyrotechnik gezündet, ein Zaun am Bahnhof in Auerbach beschädigt und zwei Glasscheiben am Vereinshaus der Auerbacher eingetreten worden. Zehn tatverdächtige Männer im Alter von 16 bis 49 Jahren seien gestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.