Fans liefern sich Auseinandersetzungen, ein Zaun wird beschädigt, Glasscheiben splittern - nach dem Vogtland-Derby in Auerbach ermittelt die Polizei.

Von dpa 08.11.2025, 10:46
Beim Vogtlandderby zwischen Auerbach und Plauen sind die Fanlager aneinander geraten. (Archivbild)
Beim Vogtlandderby zwischen Auerbach und Plauen sind die Fanlager aneinander geraten. (Archivbild) Carsten Rehder/dpa

Auerbach - Beim Vogtland-Derby der Fußball-Oberliga zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen (2:2) ist es laut Polizei zu schweren  Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern gekommen. Mindestens vier Fans seien am Freitagabend verletzt worden. Außerdem seien Pyrotechnik gezündet, ein Zaun am Bahnhof in Auerbach beschädigt und zwei Glasscheiben am Vereinshaus der Auerbacher eingetreten worden. Zehn tatverdächtige Männer im Alter von 16 bis 49 Jahren seien gestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.