In einer Garage in Zwickau taucht eine Granate aus der NVA-Zeit auf. Wie Spezialkräfte der Polizei damit umgehen und welche Folgen der Fund für den Besitzer hat.

Beim Entrümpeln einer Garage ist eine Granate gefunden worden. (Archivbild)

Zwickau - Beim Entrümpeln einer Garage in Zwickau ist eine scharfe Granate gefunden worden. Sie stammt vermutlich aus Beständen der Nationalen Volksarmee (NVA), hatte einen intakten Zünder und war mit Sprengstoff gefüllt, wie die Polizei mitteilte.

Spezialkräfte entschieden, das Geschoss in der Nähe kontrolliert zu sprengen. Die Garage gehört laut Polizei einem 77 Jahre alten Mann. Gegen ihn werde wegen des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt.