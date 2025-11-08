Schwarzenberg - Glatteis hat im Erzgebirge zu mehreren Verkehrsunfällen geführt. Laut Polizei gerieten am Freitagnachmittag bei Schwarzenberg mehrere Autos ins Rutschen. Das Glatteis habe sich plötzlich gebildet.

Zunächst kam ein 48-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab. Sein Wagen habe sich überschlagen und sei über einem Graben zum Stehen gekommen, der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Eine 18-Jährige verlor laut Polizei in der gleichen Kurve die Kontrolle, ihr Wagen rutschte von der Straße. Sie wurde leicht verletzt. Auch ein 21-Jähriger sei infolge von Glatteis nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen, sein Wagen stieß mit dem Auto eines 37-Jährigen zusammen, der wegen der vorausgegangenen Unfälle angehalten hatte. Beide wurden leicht verletzt.

Alle vier Fahrzeuge waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzte die Polizei auf insgesamt 17.000 Euro.