Teils dicker Nebel und Nieselregen bestimmen den Beginn der neuen Woche. Kann die Winterjacke Ende nächster Woche wieder zurück in den Schrank? Die Meteorologen erwarten mildes Wetter.

Magdeburg - Die Sachsen-Anhalter erwartet zu Beginn der neuen Woche ein herbstlich trübes und nebeliges Wetter. Am Sonntag ist es bei Höchstwerten von 7 bis 10 Grad Celsius dunstig und schwach windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise falle leichter Regen.

Am Montag und Dienstag ist es meist stark bewölkt, auch Nieselregen ist örtlich möglich, wie es hieß. Das Thermometer zeige an beiden Tagen bei schwachem Wind höchstens 8 bis 12 Grad. Nachts blieben die Temperaturen demnach knapp über dem Gefrierpunkt.

Am kommenden Freitag und Samstag sind laut DWD sogar wieder Tageshöchstwerte von bis zu 15 oder 16 Grad Celsius möglich.