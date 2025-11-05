Der Pfälzer gehört zu den besten deutschen Sprintern. Nun schließt sich Pascal Ackermann einem anderen Rennstall an. Sein aktuelles Team stand zuletzt im Fokus.

Berlin - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann wechselt zur nächsten Saison zum australischen Rennstall Jayco AlUla. Der 31-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie das Team bekanntgab. Zuletzt fuhr der Pfälzer noch für das Team Israel Premier Tech, das in den vergangenen Monaten wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen viel Kritik kassiert hatte.

„Das Team Jayco AlUla ist ein Team mit einer großartigen Geschichte, zu dem ich schon als Jugendlicher aufgeschaut habe. Es war schon immer mein Traum, Teil dieses Teams zu werden, daher freue ich mich sehr über diese Gelegenheit!“, wird Ackermann in der Mitteilung zitiert.

Der Sprintexperte feierte in seiner Karriere drei Tagessiege beim Giro d'Italia und zwei Etappenerfolge bei der Vuelta. In diesem Jahr blieben Ackermann große Siege verwehrt, er verpasste auch erneut seinen ersten Tagessieg bei der Tour de France. Im Mai jubelte er als Sieger beim Klassiker von Dünkirchen.