Bei Reparaturarbeiten eines Wasserverbandes in der Altmark schießt plötzlich Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche. Feuerwehr, THW und Spezialtaucher waren im Einsatz – mit Erfolg.

Werben - Bei Reparaturarbeiten eines Trinkwasserbrunnens in Werben (Landkreis Stendal) sind hunderte Kubikmeter Wasser ausgetreten. Laut dem Wasserverband Stendal-Osterburg sei der bereits am Montag entstandene Schaden nun behoben. Zuerst befürchtete Beeinträchtigungen oder eine Unterbrechung der Wasserversorgung habe es nicht gegeben, hieß es weiter.

Etwa 100 Meter tief ist der sogenannte „artesische“ Brunnen, wie der stellvertretende Oberbürgermeister Werbens erklärte. Deshalb sei das Wasser wie aus einer Fontäne gesprudelt. Durch den Wasserdruck und die Lage des Brunnens strömt dieses ohne Pumpe an die Oberfläche.

Die entstandenen Wassermassen hätten THW und Feuerwehr abgeleitet, erklärte der Wasserverband. Somit konnte eine Überflutung des Ortes verhindert werden. Ein Team spezieller Taucher reparierte am Mittwochmorgen das defekte Rohr.