Weitere Spiele des 1. FC Union Berlin und von Hertha BSC sind terminiert. Der Berliner Zweitligist eröffnet seine Rückrunde zur Topspielzeit gegen Schalke.

Berlin - Das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen Borussia Dortmund findet als Flutlichtspiel am 24. Januar statt. Die Partie wird um 18.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor. Auch gegen RB Leipzig am 12. Dezember (20.30 Uhr) und beim FC Augsburg am 15. Januar (20.30 Uhr) sind die Köpenicker abends gefordert.

Für Zweitligist Hertha BSC steht das weitere Programm ebenfalls fest. Zum Jahresabschluss empfängt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl Arminia Bielefeld am 19. Dezember (18.30 Uhr). Nach dem Trainingslager in Portugal steigt am 17. Januar zur Topspielzeit um 20.30 Uhr das Heimspiel gegen den FC Schalke 04.