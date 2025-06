Radfahren in Berlin ist ein Thema, das schnell polarisiert. Die Unzufriedenheit ist groß, wie eine neue ADFC-Umfrage zeigt. In vielen Städten in Brandenburg sieht es besser aus.

Berlin/Potsdam - Berlin schneidet bei einer Umfrage zur Fahrradfreundlichkeit im bundesweiten Vergleich mit anderen Großstädten schlecht ab. In der Kategorie der Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern belegt die deutsche Hauptstadt im neuen Ranking des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) nur Platz zwölf von 15 und hat sich damit im Vergleich zur Befragung zwei Jahre zuvor sogar um drei Plätze verschlechtert.

In der Gesamtbewertung kommt Berlin auf die Note 4,3. Platz eins bis drei belegen Frankfurt am Main, Hannover und Bremen jeweils mit Noten um 3,5.

Für die zuletzt zweijährlich durchgeführte Erhebung wurden zwischen dem 1. September und dem 30. November 2024 mehr als 200.000 Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland online befragt.

Allein in Berlin waren es rund 7.500. Sie sollten zu verschiedenen Fragen Schulnoten vergeben - etwa zur Sicherheit beim Radfahren. So gaben 88 Prozent der Befragten an, sich als Radfahrer in Berlin nicht sicher zu fühlen, 92 Prozent beklagten häufige Konflikte mit dem Autoverkehr.

Bessere Noten in Brandenburg

Mehrere Städte in Brandenburg schnitten dabei deutlich besser ab als Berlin: Die Landeshauptstadt Potsdam etwa kam mit einer Note von 3,8 auf Platz elf von 42 Städten zwischen 100.000 und 200.000 Einwohnern.

Brandenburg an der Havel (4,0) landete bei den Städten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern auf Platz 56 von 113. Schwedt im Landkreis Uckermark (2,9) erreichte unter 245 Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern sogar Platz fünf.

In der gleichen Größenklasse wurden mehrere Städte im Umland Berlins mit Noten zwischen 3,5 und 3,9 besser bewertet als die Bundeshauptstadt: Hennigsdorf im Landkreis Oberhavel kam auf Platz 35, das nicht weit entfernte Oranienburg auf Platz 53, Strausberg (Märkisch-Oderland) auf Platz 75, Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) auf Platz 113, das benachbarte Teltow auf Platz 173.

ADFC stellt Berlin ein „Armutszeugnis“ aus

„Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests sind ein Armutszeugnis für Berlins Verkehrspolitik“, kritisierte der Vorsitzende des ADFC Berlin, Eberhard Brodhage, den schwarz-roten Senat.

Komme es zu keinem Kurswechsel, werde der Negativ-Trend anhalten. Die Umfrage zeige, dass sich Einschnitte bei der Radverkehrsförderung negativ auf die Zufriedenheit der Bevölkerung beim Radfahren auswirkten.

Das Konzept der Befragung zielt nach ADFC-Angaben nicht auf einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, sondern einen „möglichst breiten Kreis an Viel- und Gelegenheitsradfahrern“. Der Fahrradklima-Test wird vom Bundesverkehrsministerium unterstützt.