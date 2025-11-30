weather regen
  Unfälle: Radfahrer fährt gegen Laterne und verletzt sich schwer

Unfälle Radfahrer fährt gegen Laterne und verletzt sich schwer

Mit 1,7 Promille auf dem E-Bike unterwegs: In Wittenberg endet die Nacht für einen 39-Jährigen im Krankenhaus.

Von dpa 30.11.2025, 09:26
Früh wird am Sonntag in Wittenberg der Notruf gewählt. (Symbolbild)
Wittenberg - In Wittenberg ist ein 39-Jähriger auf seinem E-Bike gegen eine Laterne gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann stand bei dem Unfall am Sonntagmorgen um 1.20 Uhr unter Alkoholeinfluss, wie die Polizei mitteilte. Ein freiwilliger Alkoholtest habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben. Der Radfahrer wurde den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug laut Polizei etwa 500 Euro.