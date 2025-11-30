Die ersten beiden Sätze verloren. Drei Matchbälle abgewehrt. Die favorisierten Chinesinnen besiegt: Erneut hat eine deutsche Spielerin bei der Junioren-WM im Tischtennis einen Titel geholt.

Cluj - Das deutsche Tischtennis hat zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten eine Junioren-Weltmeisterin. Genau ein Jahr nach dem Titelgewinn von Annett Kaufmann im Einzel holten Mia Griesel vom TTC Berlin Eastside und Anna Hursey aus Wales völlig überraschend WM-Gold im Doppel. Die beiden besiegten die favorisierten Chinesinnen Zong Geman und Qin Yuxuan nach einem 0:2-Satzrückstand und der Abwehr von drei Matchbällen im U19-Finale noch mit 3:2.

„Ich bin sehr glücklich und kann es noch gar nicht fassen“, sagte die 19-jährige Griesel nach dem Triumph im rumänischen Cluj. Zusammen mit Hursey gewann sie in diesem Jahr bereits die U21-Europameisterschaft im Doppel. Außerdem gehörte sie zusammen mit Kaufmann zum deutschen Nationalteam der Frauen, das im Oktober in Zadar den Titel bei der Team-EM holte.