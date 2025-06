Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze hat nach ihrer mehrmonatigen Pause beim Grand Prix in Cottbus ein starkes Comeback gegeben. Die Siege gehen an die Favoriten.

Emma Hinze hat in Cottbus ein gelungenes Comeback gefeiert.

Cottbus - Die Olympia-Dritte Emma Hinze hat beim Großen Preis von Deutschland im Bahnrad-Sprint nach neunmonatiger Rennabstinenz ein gelungenes Comeback gefeiert. Die 27-Jährige, die in einer längeren Pause nach den Olympischen Spielen in Paris mental und körperlich aufgetankt hatte, belegte auf der Radrennbahn in Cottbus den fünften Platz.

„Emma ist sehr, sehr ordentlich gefahren und hat ihr internationales Niveau auf Anhieb wieder unter Beweis gestellt“, lobte Frauen-Bundestrainer Jan van Eijden.

Favoritensiege in der Lausitz

Im sehr stark besetzten Sprint-Feld der Frauen setzte sich Weltmeisterin und Teamsprint-Olympiasiegerin Emma Finucane aus Großbritannien im Finale mit 2:0 gegen die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich aus Cottbus durch. Platz drei belegte die Britin Lauren Bell vor Ex-Weltmeisterin Mathilde Gros aus Frankreich.

Den Sprint der Männer dominierte wie erwartet Harrie Lavreysen aus den Niederlanden. Der fünfmalige Olympiasieger und 16-fache Weltmeister siegte im Finale 2:0 gegen Rayan Helal aus Frankreich und siegte zum zweiten Mal nach 2018 in Cottbus. Platz drei ging an den Niederländer Jeffrey Hoogland. Bester Deutscher war U23-Europameister Luca Spiegel aus Kaiserslautern. Am Samstag werden die Keirin-Rennen ausgefahren.