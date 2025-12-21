Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus: Nach einem Crash mit einem Streukasten gibt es für einen Quadfahrer noch mehr Ärger mit den Behörden.

Ein Fahrer baut mit einem nicht zugelassenen Quad einen Unfall und wird dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

Saalfeld - Ein Quadfahrer ist im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt worden. Der 35-Jährige verlor am Samstag in Solsdorf aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Streukasten, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Quad nicht zugelassen war. Gegen den Mann wurde daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.