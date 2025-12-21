Kindliche Böllerei mit einem verbotenen und gefährlichen Feuerwerkskörper endet für einen Jungen in einer Spezialklinik. Der Rettungshubschrauber muss kommen.

Stendal - Die Explosion eines in Deutschland verbotenen Feuerwerkskörpers hat in Stendal einen Jungen schwer verletzt. Der 13-Jährige wurde mit Verletzungen im Gesicht und an den Händen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten mehrere Kinder am Samstag versucht, einen sogenannten Polenböller zu zünden. Weil der Feuerwerkskörper zunächst nicht vollständig detonierte, habe der 13-Jährige die illegale Pyrotechnik erneut angezündet. Daraufhin sei es zur Explosion gekommen, hieß es.

In Deutschland nicht zugelassene Feuerwerkskörper entsprechen nicht den geltenden Sicherheitsstandards – das Zünden könnte unberechenbare und schwere Folgen haben.