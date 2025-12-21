Einbrecher, Betrüger und Paketdiebe nutzen die Weihnachtszeit aus. Welche Sicherheitshinweise die Polizei gibt.

Potsdam - Gerade rund um Weihnachten, wenn viele Menschen verreisen oder bei Familie und Freunden sind, wittern Einbrecher ihre Chance. Die Polizei in Brandenburg berichtete am Wochenende von mehreren Einbrüchen: Auf der Suche nach Geld und Wertsachen steigen Kriminelle über Terrassentüren oder Balkonfenster in Häuser und Wohnungen ein.

Aber auch Betrugsmaschen und Paketdiebstähle nehmen zu, wie es weiter hieß. „Gerade in der besinnlichen Zeit wünschen wir uns, dass Ihre Geschenke dort landen, wo sie hingehören.“

Welche Tipps und Sicherheitshinweise die Polizei gibt

Zum Schutz vor Einbrüchen rät die Polizei neben immer abgeschlossenen Türen auch keine Hinweise auf Abwesenheiten in sozialen Netzwerken zu posten. Nachbarn sollten aufeinander achten. Auch ein Schlüssel-Versteck unter Fußmatten und Blumentöpfen sollte tabu sein.

Diebe wollen auch die Pakete-Flut in der Weihnachtszeit ausnutzen. „Eine Ablage vor der Tür, im Treppenhaus oder im Carport ist für Diebe eine leichte Beute“, warnte die Polizei und wies auf Paketstationen hin. Wie dreist Täter dabei vorgehen, zeigte ein Fall vor wenigen Tagen in Frankfurt (Oder): Dort stellte ein Paketbote seinen Kleintransporter ab, um Sendungen auszuliefern. Ein Dieb stahl in dieser Zeit gleich das komplette Fahrzeug – samt Paketen.

Auch per gefälschten SMS oder E-Mails verschicken Betrüger angebliche Paketbenachrichtigungen. Ein Klick auf solche Fake-Nachrichten kann laut Polizei eine Schadsoftware installieren, um persönliche Daten abzugreifen.