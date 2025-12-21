Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Berlin Eastside haben ihre Tabellenführung unterstrichen. In der Neuauflage des letzten Bundesliga-Finales gab es einen deutlichen Sieg.

Berlin - Die Frauen vom TTC Eastside Berlin gehen als Tabellenerster in die Rückrunde der Tischtennis-Bundesliga. Zum Abschluss der Vorrunde gelang dem Quartett um Nina Mittelham im sechsten Spiel der sechste Sieg. In der Neuauflage des vergangenen Bundesliga-Finales bezwangen die Berlinerinnen den TTC 1946 Weinheim mit 6:1.

Neben Mittelham gewannen auch Sabina Surjan und Josephina Neumann ihre Spiele im Einzel und im Doppel. Lediglich Mia Griesel musste ihr Einzel abgeben. Die Berlinerinnen führen vor dem Beginn der Rückrunde die Tabelle mit 12:0 Punkten vor dem TSV Dachau mit 9:3 Zählern und dem TSV Langstadt (8:4) an. Am 18. Januar 2026 startet Eastside gegen den bisher punktlosen Tabellenletzten ESV Weil in die zweite Halbserie.