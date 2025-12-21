Trotz Konsumzurückhaltung und Konkurrenz aus Asien setzt der Handel auf einen erfolgreichen Schlussspurt vor Weihnachten. Was die Branche jetzt noch erwartet.

Den ersten verkaufsoffenen Sonntag im Advent gab es in Berlin am 7. Dezember. (Archivbild)

Berlin - Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hofft auf einen versöhnlichen Abschluss des diesjährigen Weihnachtsgeschäftes. „Wir sind eine bisschen stotterig gestartet, zuletzt haben die Umsätze aber angezogen“, sagte Geschäftsführer Phillip Haverkamp der Deutschen Presse-Agentur. „Jetzt sind wir ungefähr auf Kurs Vorjahresniveau. Und wenn das am Ende klappt, sind wir den Umständen entsprechend zufrieden.“

Der verkaufsoffene Sonntag in Berlin, aber auch in Cottbus lief Haverkamp zufolge gut und damit ähnlich wie das Advents-Shopping im Vorjahr. „Wir haben von den Geschäften überwiegend positives Feedback bekommen, sowohl was die Umsätze als auch was die Zahl der Kunden betrifft.“

Verband vorsichtig optimistisch

Positiv sei, dass die Geschäfte bis zum Weihnachtsfest noch zweieinhalb Tage offen haben. Nicht zuletzt im Lebensmittelbereich dürften die Umsätze laut Verband noch mal anziehen. Und nach Weihnachten würden erfahrungsgemäß Geldgeschenke ausgegeben und Gutscheine eingelöst. „Wir wollen jetzt in den Endspurt gehen und sind vorsichtig optimistisch“, so Haverkamp.

Nach Einschätzung des Handels sind in Deutschland viele Menschen nicht in Kauflaune, Haverkamp sprach von Konsumzurückhaltung. Dies resultiere aus gestiegenen Preisen, der unsicheren Weltlage und der angespannten wirtschaftlichen Lage. Zu schaffen machten dem Handel auch asiatische Billigplattformen, die systematisch Zollgrenzen unterliefen und für Wettbewerbsverzerrung sorgten.