Die Weißenfelser geben die Partie bereits im ersten Viertel aus der Hand und geraten nach 14 Minuten sogar mit 25 Punkten in Rückstand. Eine schwache Dreierquote ist die Ursache für Niederlage.

Würzburg - Die Bundesliga-Basketballer von Syntainics MBC haben ihre dritte Auswärtsniederlage in Folge hinnehmen müssen. Die Weißenfelser verloren beim Tabellendritten Fitness First Würzburg Baskets deutlich mit 71:89 (29:51), bleiben aber trotz der vierten Saisonniederlage unter den besten Vier. Den größten Anteil am Würzburger Erfolg hatten Marcus Carr (25) und Davion Mintz (24). Für die Gäste erzielten Charles Callison (15), Marcus Foster (14), Jure Planinic (11) die meisten Punkte.

Die Mannschaft aus Mitteldeutschland lag im Verlauf der Partie nur beim 2:0 (1.) vorn. Danach gingen die Gäste im Angriffswirbel der Unterfranken hoffnungslos unter. Die Würzburger lagen nach einem 14:2-Lauf beim 14:4 erstmals mit zehn Punkten vorn, bauten diesen Vorsprung bis zum Ende des ersten Viertels auf 31:11 aus und hatten beim 38:13 (14.) bereits für die frühe Entscheidung in dieser Partie gesorgt.

Die Gäste gerieten durch ihre schwache Trefferquote aus der Distanz bereits nach zwei Vierteln hoffnungslos in Rückstand. Nur einer von 13 Versuchen landete im Würzburger Korb. Am Ende waren fünf Dreier von 21 Würfen erfolgreich. Außerdem leisteten sich die Gäste 13 Ballverluste.