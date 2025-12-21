Hannover - Eine 64 Jahre alte Motorradfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto nahe Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Zu dem Unfall sei es auf einer Kreuzung in Steinhude gekommen, als das Auto habe abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Bei der Kollision sei die Beifahrerin im Auto leicht verletzt worden. Die Motorradfahrerin kam in ein Krankenhaus. Die Straße war nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.