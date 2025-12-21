Bei der GWD Minden dominieren die Füchse von Beginn an. Schon zum Start der zweiten Hälfte kann Trainer Nicolej Krickau deshalb seine Topstars, wie Mathias Gidsel, schonen.

Berlin - Zum Auftakt der Rückrunde der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin auswärts einen Kantersieg eingefahren. Der deutsche Meister gewann beim Tabellensechzehnten GWD Minden mit 39:28 (20:13). Damit ziehen die Füchse am THW Kiel auf Platz vier vorbei – allerdings bei einem mehr absolvierten Spiel. Beste Berliner Werfer war Mathias Gidsel, der alle seine zwölf Würfe traf. Nationalspieler Nils Lichtlein kam zudem auf starke zehn Tore.

Trainer Nicolej Krickau musste erneut auf Weltmeister Lasse Andersson (Bauchmuskelzerrung) verzichten, zudem gab er Lasse Ludwig den Vorzug im Tor. Die Füchse begannen souverän, standen gut in der Defensive und im Angriff lief der Ball schnell durch die eigenen Reihen. Nach zwölf Minuten lagen sie bereits mit 9:3 vorne.

Krickau kann frühzeitig seine Topstars schonen

Doch dann häuften sich die technischen Fehler beim Meister – zehn Stück in der ersten Halbzeit. So kam Minden wieder auf drei Tore heran (13:10). Dass die Füchse nicht mehr in Bedrängnis gerieten, war vor allem den starken Paraden von Ludwig zu verdanken. Mit einem 4:0-Lauf kurz vor der Pause konnten sich die Berliner wieder absetzen

Und auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste alles im Griff. Nach 40 Minuten war der Vorsprung auf zwölf Tore angewachsen (29:17). Damit war die Partie entschieden. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken konnte Krickau frühzeitig seine Stars schonen und einiges ausprobieren. So hatte Gidsel schon nach knapp 40 Minuten Feierabend. Denn schon am Dienstag (20.00 Uhr/Dyn) geht es für die Füchse beim HSV Hamburg weiter.