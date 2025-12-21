Rund 1.100 Trachtenträger mit Musik und Steigerlied: Die große Bergparade in Annaberg-Buchholz setzt für dieses Jahr einen festlichen Schlusspunkt unter die Tradition im Erzgebirge.

Annaberg-Buchholz - Bei mildem Wetter ist die letzte große Bergparade des Jahres durch Annaberg-Buchholz gezogen. Die Straßen waren dicht von Zuschauerinnen und Zuschauern gesäumt, als die Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine in ihren Uniformen durch die Erzgebirgsstadt zogen. Die Bergparade in Annaberg-Buchholz bildet traditionell den Abschluss der Bergaufzüge in der Weihnachtszeit.

Rund 1.100 Trachtenträger gestalten Bergparade

Nach Angaben der Stadtverwaltung beteiligten sich in diesem Jahr mehr als 1.100 Trachtenträger. Dazu gehörten rund 300 Bergmusiker. Traditioneller Höhepunkt ist das Anstimmen des Steigerliedes. Die Hymne der Bergleute wurde 2023 zum immateriellen Kulturerbe gekürt.

Das Wetter zeigte sich sehr mild für einen vierten Advent. Die Temperaturen bewegten sich im Plusbereich. Beim Start der Bergparade am frühen Nachmittag schien die Sonne in Annaberg-Buchholz.

Die Bergparaden gibt es seit dem 17. Jahrhundert. Traditionell wirken daran bergmännische Musikvereine mit. Die Bergparaden und Bergaufzüge in Sachsen gehören schon seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland.