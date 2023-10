Prozess wegen versuchten Mordes nach Messerangriff an Schule

Oldenburg - Nach einem Messerangriff auf einen Mitschüler an einer Berufsschule steht ein junger Mann vor dem Landgericht Oldenburg. Der Prozess begann am Mittwoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 18-Jährigen versuchten Mord vor.

Der Angeklagte soll Ende Mai einen 16-Jährigen auf einer Toilette der Schule in Wildeshausen mit einem Messer angegriffen haben. Dabei soll er seinen Mitschüler im Nacken schwer verletzt haben.

Der mutmaßliche Angreifer litt möglicherweise an einer psychischen Erkrankung. Das Gericht erwägt deshalb eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Momentan sei der Angeklagte in Untersuchungshaft. Weil er zum Tatzeitpunkt mit 17 Jahren noch minderjährig war, findet der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Ein Urteil könnte Ende November fallen.