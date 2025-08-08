Vor dem Landgericht in Cottbus ist ein Prozess wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs gestartet. Wegen der besonders jungen mutmaßlichen Opfer möchte das Gericht keine Zuschauer dabeihaben.

Cottbus - Der Prozess wegen des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder vor dem Landgericht in Cottbus findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das beschloss die Kammer zu Prozessbeginn noch vor dem Verlesen der Anklageschrift. Damit soll der besonderen Schutzwürdigkeit der jungen mutmaßlichen Opfer Rechnung getragen werden. Auch von den folgenden Prozesstagen ist nach Angaben eines Gerichtssprechers die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Über den Fall ist bisher wenig bekannt. Das Gericht hielt sich mit Informationen bereits vor dem ersten Prozesstag zurück. Demnach wird dem Angeklagten schwerer sexueller Missbrauch von mehreren Kindern vorgeworfen. Die Taten sollen sich unter anderem in Kolkwitz (Landkreis Spree-Neiße) zugetragen haben.