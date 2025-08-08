Die Beamten hatten bei ihrer Kontrolle vor allem die Fahrtüchtigkeit im Blick. Doch es ging auch noch um Anderes.

Hannover - Zahlreiche Autos sind heute in Hannover kontrolliert worden. Bei einer Schwerpunktkontrolle hatten die Beamten vor allem die Fahrtüchtigkeit der überprüften Fahrerinnen und Fahrer im Blick, wie die Polizei Hannover mitteilte. Die Kontrollen fanden am Schützenplatz im Süden der Stadt Hannover statt. Bereits in den vergangenen Jahren habe es ähnliche Aktionen gegeben.

Die Aktion ist Teil eines internationalen Erfahrungsaustausches, wie die Beamten mitteilten. Teil dieses Austausches waren auch 60 Polizistinnen und Polizisten aus anderen Teilen Niedersachsens, anderen Bundesländern sowie dem Ausland. Zudem nahmen Vertreter der Landeshauptstadt sowie der Staatsanwaltschaft, des Amtsgerichts und des Hauptzollamtes Hannover sowie weiterer Behörden an der Aktion teil. „Neben dem Kontrollerfolg steht auch der Austausch der Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund“, hieß es in einer Mitteilung.