weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Polizei: Fast 100 Haftbefehle - Parksünder muss ins Gefängnis

Polizei Fast 100 Haftbefehle - Parksünder muss ins Gefängnis

Ein Mann aus Erfurt parkt immer wieder falsch, zahlt aber seine Geldstrafen nicht. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für den 56-Jährigen.

Von dpa 08.08.2025, 16:37
Da er die Bußgelder für wiederholte Parkverstöße nicht zahlt, muss ein Mann ins Gefängnis. (Symboldbild)
Da er die Bußgelder für wiederholte Parkverstöße nicht zahlt, muss ein Mann ins Gefängnis. (Symboldbild) Carsten Rehder/dpa

Erfurt - Ein Parksünder aus Erfurt muss ins Gefängnis. Nach Angaben der Erfurter Polizei konnte er Geldstrafen und Gebühren in Höhe von rund 48.000 Euro nicht begleichen. Gegen den 56-Jährigen seien knapp 100 Haftbefehle erlassen worden, weil er die Bußgelder für wiederholte Parkverstöße nicht gezahlt hatte.