Ein Mann aus Erfurt parkt immer wieder falsch, zahlt aber seine Geldstrafen nicht. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für den 56-Jährigen.

Da er die Bußgelder für wiederholte Parkverstöße nicht zahlt, muss ein Mann ins Gefängnis. (Symboldbild)

Erfurt - Ein Parksünder aus Erfurt muss ins Gefängnis. Nach Angaben der Erfurter Polizei konnte er Geldstrafen und Gebühren in Höhe von rund 48.000 Euro nicht begleichen. Gegen den 56-Jährigen seien knapp 100 Haftbefehle erlassen worden, weil er die Bußgelder für wiederholte Parkverstöße nicht gezahlt hatte.