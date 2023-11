Erfurt - Fast 20 Jahre nach einem Mord in Schöten bei Apolda gibt es nun einen Termin für den Prozessbeginn. Ab 18. Dezember sollen sich deshalb vier Männer vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Das geht aus einer Übersicht des Landgerichts hervor. MDR Thüringen hatte bereits online über den geplanten Prozessauftakt berichtet. Drei Männern wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Mord aus Habgier vor, dem vierten wirft sie Anstiftung zum Mord aus Habgier vor, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte.

Die drei des Mordes Angeschuldigten sollen laut Staatsanwaltschaft am 16. Januar 2004 am frühen Morgen in Schöten einer Frau aufgelauert haben. Sie sollen die Mitdreißigjährige mit sieben Pistolenschüssen getötet haben: Einer soll die Schüsse abgegeben, ein anderer den Tatort abgesichert und der dritte das Fluchtauto gefahren haben. Der vierte Mann soll zum Mord an seiner damaligen Ehefrau angestiftet haben. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wollte er mit der Tat wirtschaftliche Nachteile für sich abwenden, die ihm bei einem laufenden Scheidungsverfahren drohten.

Die Ermittlungen in dem Fall waren nach Hinweisen eines Gefängnishäftlings wieder aufgenommen worden.