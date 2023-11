Berlin/Karlsruhe - Knapp ein Jahr nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes wegen Spionage für Russland kommt der Mann in Berlin vor Gericht. Der Prozess vor dem Berliner Kammergericht soll am 13. Dezember beginnen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.

Der 53-Jährige ist gemeinsam mit einem 32-jährigen mutmaßlichen Komplizen angeklagt, im Herbst 2022 in zwei Fällen geheime Informationen an den russischen Geheimdienst FSB verraten zu haben. Die Bundesanwaltschaft wirft den beiden Deutschen Landesverrat vor. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Das Gericht setzte zunächst 51 Verhandlungstage an.

BND-Mitarbeiter Carsten L. war am 21. Dezember 2022 in Berlin festgenommen worden. Er soll nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im vergangenen Jahr Informationen, die er im Zuge seiner Arbeit beim BND erlangt hat, an Russland übermittelt haben. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass L. bei zwei Gelegenheiten im vergangenen September und Oktober neun interne Dokumente des BND an seinen Arbeitsplätzen in Berlin und Pullach bei München ausgedruckt oder abfotografiert hatte.

Im Januar ließ die Anklagebehörde Arthur E. als mutmaßlichen Mittäter verhaften. Der Deutsche soll die von L. ausspionierten geheimen Informationen nach Russland gebracht und dort dem Geheimdienst übergeben haben. Beide sollen vom russischen Geheimdienst entlohnt worden sein.