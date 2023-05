Jena - Aus Protest gegen Wohnungsnot und Mieterhöhungen haben mehrere Menschen am Samstag in Jena ein seit Jahren leerstehendes Haus besetzt, das der Friedrich-Schiller-Universität gehört. Sie wollten damit nach Angaben der Polizei gegen Wohnungsnot und Mieterhöhungen demonstrieren. Die Beamten beendeten die Aktion am Nachmittag, sie erteilten drei Hausbesetzern einen Platzverweis, weil diese nicht freiwillig gehen wollten. Die Aktion sei friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. An einer Kundgebung vor dem Haus, für die es eine Genehmigung der Versammlungsbehörde gab, nahmen rund 40 bis 50 Menschen teil.