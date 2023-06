Eisenach - Eine besondere Ballett-Produktion erwartet die Gäste des Landestheaters Eisenach in der kommenden Saison. Gabriel Prokofjew schreibt dafür eine Uraufführung, wie das Theater am Donnerstag mitteilte. Gemeinsam mit dem Choreografen Andris Plucis beschäftigt sich der Enkel des berühmten Musikers Sergei Prokofjew (1891-1953) darin mit dem Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750). „The Bach Project“ entsteht auch in Zusammenarbeit mit den Thüringer Bachwochen. Die Spielzeit 2023/24 steht unter dem Motto „Lieben“. Dabei sollen auch Fragen zu Machtstrukturen und Geschlechterrollen thematisiert werden, wie das Theater mitteilte.

Mit dem Auftragswerk „Ameise auf Weltreise“ aus der Feder von Autorin Franziska Werner kommt eine Tier-Komödie für Kinder ins Programm. Mit der Reihe „Klassiker in 45 Minuten“ geht das Junge Schauspiel auch in der neuen Saison wieder direkt in die Kindertagesstätten und Klassenzimmer im Wartburgkreis. Beim Projekt „Die Grüne Bande“ spielt das Theater mit dem Kindertheater Performance Kollektiv Zirkusmaria entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Dazu sammelt das Theater mit Studierenden der Hochschule „Ernst Busch“ Berlin Geschichten zum Leben in einem anderen System. Die Kulturstiftung des Bundes fördert die Wandertheater-Performance, bei der es sich auch um eine Uraufführung handelt.

Neben den Produktionen der beiden Eisenacher Sparten Ballett und Junges Schauspiel gibt es weiterhin Musiktheaterproduktionen aus dem Staatstheater Meiningen und Schauspielaufführungen aus dem Theater Rudolstadt auf dem Spielplan. Auch die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach spielt Sinfonie- und Sonderkonzerten.