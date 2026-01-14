Heizen wird in Sachsen-Anhalt laut einer Prognose spürbar teurer – vor allem für Fernwärmekunden. Was hinter dem Preissprung steckt und wer jetzt noch glimpflich davonkommt.

Gas, Öl oder Fernwärme – Heizen wird laut einer Prognose des Energiedienstleisters Techem teurer. Sachsen-Anhalt landet bei den Kostensteigerungen bundesweit auf Platz drei. (Symbolbild)

Magdeburg/Eschborn - Die Menschen in Sachsen-Anhalt können voraussichtlich mit deutlich steigenden Heizkosten für das vergangene Jahr rechnen. Nach Berechnungen des Energiedienstleisters Techem gehört Sachsen-Anhalt zu den am stärksten von Kostensteigerungen betroffenen Bundesländern.

Besonders betroffen sind Haushalte mit Fernwärme: Demnach muss ein Musterhaushalt im Land dafür rund 17 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr. Betreiber von Gasheizungen müssen mit 13 Prozent höheren Kosten rechnen. Das sind laut der Techem-Prognose die drittgrößten Kostensteigerungen bundesweit nach Baden-Württemberg und Sachsen.

Kostensteigerungen und gestiegene Verbräuche

Besser davon kommen Haushalte im Land mit Ölheizungen. Auch hier steigen die Kosten voraussichtlich, aber in deutlich geringerem Umfang von rund 5,8 Prozent. Hintergrund der Kostensteigerungen sind sowohl gestiegene Preise als auch witterungsbedingt gestiegene Verbräuche wegen eines vergleichsweise kalten Februars sowie eines Kälteeinbruchs im November mit Frost und Schneefall.

Die Prognose basiert auf dem EU-Verbraucherpreisindex und Wetterdaten von meteostat.net, die vom Deutschen Wetterdienst validiert wurden. Für die letzten Wochen des Jahres wurden die Daten hochgerechnet.

In den vergangenen Wochen hatte es in vielen Teilen Deutschland eisiges Winterwetter mit teils strengem Frost gegeben. Schon die Weihnachtstage waren laut Deutschem Wetterdienst im Mittel so kalt wie seit 15 Jahren nicht mehr.