Halle - In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr pro Person knapp 458 Kilogramm Haushaltsabfälle angefallen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, ist dies im Vergleich zum Jahr 2023 nur ein leichter Anstieg um rund 13 Kilogramm. Wie aus den langjährigen Daten der Statistikbehörde hervorgeht, liegt das Müllaufkommen pro Kopf damit in Sachsen-Anhalt seit rund fünfzehn Jahren auf einem ähnlichen Niveau. Lediglich die Jahre 2020 und 2021 während der Corona-Pandemie bildeten hier eine Ausnahme. Damals fielen jeweils knapp 473 beziehungsweise knapp 477 Kilogramm Müll pro Person an.