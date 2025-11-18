Bundeskanzler Merz ist zu seinem Antrittsbesuch nach Halle gekommen. Dort spricht er rund eine Stunde mit der Landesregierung - und gibt sich optimistisch.

Bund und Land wollen Sachsen-Anhalt gemeinsam in eine gute Zukunft führen.

Halle - Bundeskanzler Friedrich Merz bewertet die Entwicklung von Sachsen-Anhalt positiv. Das Land sei ein wirtschaftlich starkes Land mit guten Chancen, sagte der CDU-Politiker in Halle. Sachsen-Anhalt könne sich in den nächsten Jahren gut entwickeln, so die Prognose des Kanzlers.

Der Bundeskanzler war für einen Antrittsbesuch nach Halle gekommen. Dort wurde er unter anderem von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) begrüßt und nahm unter anderem an einer Kabinettssitzung in der Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina teil.

Haseloff: „Dieses Land ist auf einem guten Weg“

Mit den Ministerinnen und Ministern aus Sachsen-Anhalt habe er intensiv diskutiert, sagte Merz. Zwischen Bund und Land habe es in vielen Themen Übereinstimmung gegeben. Merz hatte zuvor schon anderen Bundesländern seinen ersten Besuch im Amt des Kanzlers abgestattet.

Laut Haseloff hatten der Bundeskanzler und die Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung unter anderem über die Gesundheitsversorgung und das Thema Standortsicherung gesprochen. „Wir wissen, an welchen Schrauben wir drehen müssen, damit wir eine gute, gedeihliche Entwicklung sicherstellen können“, sagte der CDU-Politiker. Bund und Land seien sich einig: „Dieses Land ist auf einem guten Weg.“