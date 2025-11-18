Wird der Magdeburger Weihnachtsmarkt trotz Sicherheits-Diskussionen pünktlich öffnen können? Stadt und Veranstalter haben bereits Maßnahmen getroffen.

Am Donnerstag soll der Magdeburger Weihnachtsmarkt eigentlich öffnen - doch es gibt noch Debatten um die Sicherheit. (Archivbild)

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg hofft weiter auf einen pünktlichen Beginn des Weihnachtsmarktes am Donnerstag (20.11.). „Wir sind weiter optimistisch“, sagte ein Stadtsprecher. Derzeit liefen noch Absprachen. Eine offizielle Genehmigung sei noch nicht ausgesprochen worden.

Nach Diskussionen um das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes hatte die Stadt als Genehmigungsbehörde zunächst keine offizielle Genehmigung ausgesprochen. Der Veranstalter hatte daraufhin Nachbesserungen angekündigt.

Auch die Landeshauptstadt selbst hatte neue Sicherheitsmaßnahmen festgelegt. So gilt ab Mittwoch zwischen 10 und 23 Uhr in Teilen der Innenstadt ein Fahrverbot für Lkw und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Außerdem gilt auf einer zentralen Straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde.