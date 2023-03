Halle - Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger gearbeitet als noch ein Jahr zuvor. Dem Statistischen Landesamt zufolge lag 2022 die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit pro Kopf bei insgesamt 1360 Stunden und somit 35 Stunden weniger als noch 2021. Grund dafür sei, dass mehr Menschen in Teilzeit und gleichzeitig weniger in Vollzeit arbeiteten. Zudem sei der Krankenstand im vergangenen Jahr deutlich erhöht gewesen, teilten die Statistiker am Donnerstag mit.

Die Arbeitszeit pro Kopf unterschied sich dabei den Angaben zufolge je nach Berufsart. Während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 1318 Stunden im Jahr arbeiteten, waren es bei Selbstständigen und mithelfenden Familienangehörigen 537 Stunden mehr. In fast allen Wirtschaftsbereichen sei die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden rückläufig, hieß es. Die meisten Arbeitsstunden leisteten demnach Personen im Baugewerbe.

Verglichen mit dem deutschlandweiten Schnitt arbeiteten die Menschen in Sachsen-Anhalt etwas mehr. Bundesweit lag die Jahresarbeitszeit je Erwerbstätigen im Schnitt bei 1341 Stunden. Unterschiede könnten sich beispielsweise durch unterschiedliche Beschäftigungsstrukturen, Mehr- oder Kurzarbeit und eine unterschiedliche Zahl der Arbeitstage in den einzelnen Bundesländern ergeben, hieß es.