Eigentlich wollte der Circus Krone in München am ersten Weihnachtstag nur sein Winterprogramm eröffnen. Doch dabei kam es zu einem unvorhergesehenen Vorfall.

München - Die Premiere des Winterprogramms im Münchner Circus Krone ist durcheinander gewirbelt worden. Am Abend des ersten Weihnachtstags liefen zwei Aktivisten in die Manege und versuchten unter lauten Buh-Rufen des Publikums, ein Banner zu entrollen.

Bei der Aktion erlosch das Licht im Zirkus und eine Frau und ein junger Mann wurden unter Applaus der Zuschauer nach draußen befördert, wo mehrere Menschen lautstark mit dem Zirkuspersonal stritten. Eine herbeigerufene Polizeistreife versuchte, die Wogen zu glätten, Verstärkung wurde angefordert.

Der Circus Krone steht - wie andere Einrichtungen seiner Art - immer wieder in der Kritik, weil Wildtiere wie Löwen dort dressiert werden. Ob die Aktion damit im Zusammenhang stand, war zunächst unklar.

Der Circus Krone feierte am ersten Weihnachtstag die Premiere seines Winterprogramms, das in diesem Jahr unter dem Motto „Ich. Du. Wir. Krone“ steht. Neben verschiedenen Artisten und Clowns gab es auch Einlagen mit Pferden, Kamelen und Löwen.