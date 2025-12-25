Auf der A100 im Berliner Westen kam es am ersten Weihnachtsfeiertag zu erheblichen Einschränkungen. Die Autobahn war infolge eines Wasserrohrbruchs in beide Richtungen gesperrt.

Berlin - Wegen einer vereisten Fahrbahn infolge eines Wasserrohrbruchs war die Stadtautobahn A100 in Höhe des Kaiserdamms im Berliner Westen seit dem Morgen in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Am Abend war die Vollsperrung laut Polizei aufgehoben. In Fahrtrichtung Süden waren dabei beide Fahrstreifen wieder frei, in Richtung Norden zumindest einer. Der RBB hatte berichtet, dass sich der Verkehr aus Richtung Norden kommend bis über die Abfahrt Jakob-Kaiser-Platz hinaus auf die A111 staute. Zu den genauen Hintergründen machte die Polizei zunächst keine Angaben.