Vor gut zwei Jahren blockierten Klima-Aktivisten die Potsdamer Innenstadt und klebten sich an der Fahrbahn fest. Nun standen vier von ihnen vor Gericht.

Potsdam - Drei Klima-Aktivisten sind vor dem Potsdamer Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt worden. Alle drei seien wegen gemeinschaftlicher versuchter Nötigung zu Geldstrafen von 30 und 20 Tagessätzen verurteilt worden, sagte ein Sprecher des Gerichts. Bei einer vierten Angeklagten wurde ein neuer Verhandlungstermin angesetzt.

Den vier Angeklagten im Alter von 27, 33, 46 und 49 Jahren wurde gemeinschaftliche versuchte Nötigung und zugleich gemeinschaftlicher Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Sie hatten sich im Juli 2023 auf der Langen Brücke in Potsdam auf die Fahrbahn gesetzt und festgeklebt. Dadurch haben sie die polizeilichen Räumungsmaßnahmen erschwert. Die Aktion der „Letzten Generation“ war nicht angemeldet.