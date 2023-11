Potsdam - Ein Fahrraddieb aus Potsdam ist am Dienstag wegen besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern zu drei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Dem 37-Jährigen konnten sieben Taten eindeutig nachgewiesen werden, in denen er Fahrräder in Potsdam gestohlen hat, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde der Mann nach Abschluss des Prozesses unverzüglich in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ob er weitere Diebstähle begangen habe, sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher. Den Angaben zufolge hatte eine Ermittlungsgruppe monatelang ermittelt.

Den Angaben zufolge konnte durch die Ermittlungsarbeit der Polizei die Zahl der Fahrraddiebstähle 2022 um 729 Fälle gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden. Gleichzeitig wurde die Aufklärungsquote der 1582 Diebstähle von fünf Prozent im Jahr 2021 auf rund 38 Prozent im vergangenen Jahr gesteigert. Dies bedeutet, dass mehr als jeder dritte Fahrraddiebstahl in Potsdam einem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, wie es hieß.