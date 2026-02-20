In rund sechs Wochen ist Ostern. In Ostereistedt haben „Hanni Hase“ und sein Team bis dahin alle Pfoten voll zu tun.

Ab Montag freut sich der Osterhase auf Briefe aus aller Welt. (Archivbild)

Ostereistedt - Kinder aus aller Welt können wieder Briefe an den Osterhasen schicken. Die Osterpostfiliale im niedersächsischen Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) öffnet am Montag, wie die Deutsche Post mitteilte. „Um die Beantwortung der Post kümmert sich der Osterhase höchstpersönlich – und wird dabei tatkräftig von einem kleinen Team unterstützt.“

Bis Ende März nimmt der Osterhase Briefe entgegen. Die Adresse lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Wer einen Brief an das besondere Postamt schreibt, sollte unbedingt seinen Absender gut lesbar notieren. „Damit der Osterhase weiß, wohin er seine Antwort schicken soll“, teilte die Post mit.

Mehr als 75.000 Briefe gingen im vergangenen Jahr bei „Hanni Hase“ und dem Team ein, wie die Post weiter mitteilte. Die jungen Absenderinnen und Absender kamen demnach aus 35 verschiedenen Ländern.

Die Osterpostfiliale gibt es seit 1982. Damals kamen die ersten Kinder-Briefe in Ostereistedt an, die ehrenamtlich von Post-Mitarbeitern beantwortet wurden. Im Laufe der Jahre schrieben immer mehr Kinder Karten und Briefe an den Osterhasen.

Ziel der Aktion sei es, den Kindern eine Freude zu bereiten und ihnen spielerisch die Tradition des Briefeschreibens näherzubringen. „Für viele Kinder ist es heutzutage etwas ganz Besonderes, handschriftlich einen Brief zu verfassen“, meint Christoph Langer von der Deutschen Post.