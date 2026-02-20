weather wolkig
Brände 200.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Bad Grund

In Bad Grund brennt ein Wohnhaus, das Obergeschoss und der Dachstuhl stehen in Flammen. Die Bewohner bleiben unverletzt. Der Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Von dpa 20.02.2026, 07:03
Die beiden Bewohner bemerkten das Feuer und blieben unverletzt. (Symbolbild) Soeren Stache/dpa

Bad Grund - Bei einem Wohnhausbrand im Landkreis Göttingen ist ein Schaden von geschätzt 200.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, brannten am frühen Morgen das erste Obergeschoss und der Dachstuhl eines Wohnhauses in der Gemeinde Bad Grund. Die beiden Bewohner bemerkten das Feuer und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Informationen zur Brandursache gibt es bislang nicht. Das Haus ist vorerst unbewohnbar.