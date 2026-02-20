Nach vielen Tagen mit Glätte, Eis und Schnee wird das Wetter am Wochenende frühlingshafter - zumindest was die Temperaturen angeht.

Hannover - Die Aussichten auf milderes Wetter sind gut - am Wochenende werden in Niedersachsen und Bremen teils zweistellige Temperaturen erwartet. Allerdings gibt es dazu nicht den ersehnten Sonnenschein, sondern mitunter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Nach der Vorhersage erwartet die Menschen vor allem im Norden am Freitag zunächst erneut Glätte, teilweise Schnee und Regen. Im Tagesverlauf wird es milder, ab dem Abend wird es auch im Nordosten frostfrei.

Am Samstag steigen die Temperaturen weiter, die erwarteten Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad im Norden und 11 Grad im Südwesten. Im Tagesverlauf zieht der Regen ab, dann ist es dicht bewölkt mit kurzen Auflockerungen. Der Wind weht voraussichtlich schwach bis mäßig, an der See und im Bergland auch frisch und böig.

Die Nacht zum Sonntag bleibt frostfrei, der Wetterdienst erwartet Tiefstwerte zwischen 4 und 9 Grad. Am Tag müssen sich die Menschen auf Regen einstellen - bei teils frühlingshaften Höchstwerten zwischen 9 Grad auf den Inseln und 13 Grad im Süden.