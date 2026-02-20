Gehofen/Nausitz - Als das Moped eines 39-Jährigen im Kyffhäuserkreis liegenbleibt, steigt er ab und schiebt es - dabei ist er angefahren worden. Der Mann fuhr am Donnerstagabend auf der Landstraße von Gehofen in Richtung Nausitz, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 47-jähriger Autofahrer das Moped überholen und erfasste dabei den 39-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.