  3. Unfall mit Mopedfahrer: Mann schiebt Moped und wird angefahren

Ein 39-Jähriger schiebt sein liegengebliebenes Moped, als er von einem Auto angefahren wird. Dabei wird er leicht verletzt.

Von dpa 20.02.2026, 09:20
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Gehofen/Nausitz - Als das Moped eines 39-Jährigen im Kyffhäuserkreis liegenbleibt, steigt er ab und schiebt es - dabei ist er angefahren worden. Der Mann fuhr am Donnerstagabend auf der Landstraße von Gehofen in Richtung Nausitz, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 47-jähriger Autofahrer das Moped überholen und erfasste dabei den 39-Jährigen. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.