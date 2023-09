Leipzig - Der Automobilhersteller Porsche hat in Leipzig mit einer Erlebniswerkstatt die Nachwuchsförderung ausgebaut. Ziel sei, Kindern und Jugendlichen aus den Klassen 3 bis 9 einen spielerischen Zugang zu Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu ermöglichen, teilte Porsche am Montag mit.

Junge Menschen hätten es mit ihrer Berufswahl in der Hand, durch Forschung und Innovationen klimafreundliche Lösungen für Industrie und Wirtschaft zu entwickeln, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer zur Eröffnung. „Die Freude an Technik und Naturwissenschaften ist die Keimzelle für den Ausbau von E-Mobilität und nachhaltiger Industrieproduktion“, betonte der CDU-Politiker.

In den Kursen geht es den Angaben zufolge um die Produktion der Zukunft, wie man Mobilität nachhaltig gestaltet oder was Automobilbau und Digitalisierung verbindet. Die Teilnehmenden lernen, wie ein Porsche entsteht und was sich hinter Verbrenner-, Hybrid- und Elektroantrieb verbirgt. „Mit unserem Kursangebot möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Attraktivität von MINT als Ausbildungs-, Studien- und Berufsfeld zu steigern“, sagte Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH.