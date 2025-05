Ein 68-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Varel gestorben. Ein medizinischer Notfall könnte die Ursache sein.

68-Jähriger stirbt bei Unfall in Varel

Ein 68-Jähriger ist bei einem Unfall in Varel gestorben. (Symbolbild)

Varel - Ein 68-jähriger Mann ist bei einem Unfall in Varel (Landkreis Friesland) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Laut Polizei könnte ein medizinischer Notfall zum Unfall geführt haben, Hinweise auf Fremdeinwirkung lagen nicht vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu zeitweiligen Verkehrsbeeinträchtigungen.